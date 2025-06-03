Новый президент Румынии заверил в дальнейшей поддержке Украины

Новый президент Румынии Никушор Дан подтвердил намерения продолжать поддержку Украины в условиях российской агрессии, подчеркнув важность этого шага для безопасности самой Румынии.

Источник: Дан во время общения с журналистами на саммите "Бухарестской девятки" в Вильнюсе, передает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Дана спросили, будет ли Румыния более прозрачной в отношении военной помощи, предоставленной Украине, на что он ответил, что еще "не смог оценить, какие преимущества и какие риски".

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"Как бы то ни было, Румыния будет продолжать поддерживать Украину, потому что речь идет о нашей собственной безопасности", – подчеркнул он.

"Одно дело – быть в нынешней ситуации, с соседом на восточной границе – Украиной, с которой у нас есть договор от 1997 года, а другое – иметь Россию или страну... которая становится Беларусью", – добавил румынский президент.

Он предположил, что детали военной помощи обсудит во время визита в Украину, который может состояться в ближайшее время.

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О новом президенте Румынии в деталях – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Враг застройщиков, мэр столицы, олимпиец. Кто такой Никушор Дан, новый президент Румынии.

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