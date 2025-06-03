На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей исчезло электричество – оккупанты

Российская оккупационная администрация на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей заявила о масштабном обесточивании.

Источник: подконтрольные России гауляйтеры оккупационных администраций – Евгений Балицкий в Запорожской области и Владимир Сальдо в Херсонской

Детали: Оккупант Балицкий заявляет, что без электроснабжения осталась вся подконтрольная России часть Запорожской области.

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По словам коллаборанта Сальдо, более 100 тысяч человек в 150 населенных пунктах Херсонской области остались без света. Он утверждает, что якобы "осколками сбитых БпЛА" повреждена подстанция в Геническом районе, вблизи границы Херсонской области с Крымом, а также подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области.

Сейчас редакция "Украинской правды" не может независимо проверить эту информацию.