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На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей исчезло электричество – оккупанты

Иван ДьяконовВторник, 3 июня 2025, 02:00
На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей исчезло электричество – оккупанты
Фото: Владимир Сальдо

Российская оккупационная администрация на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей заявила о масштабном обесточивании. 

Источник: подконтрольные России гауляйтеры оккупационных администраций – Евгений Балицкий в Запорожской области и Владимир Сальдо в Херсонской

Детали: Оккупант Балицкий заявляет, что без электроснабжения осталась вся подконтрольная России часть Запорожской области. 

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По словам коллаборанта Сальдо, более 100 тысяч человек в 150 населенных пунктах Херсонской области остались без света. Он утверждает, что якобы "осколками сбитых БпЛА" повреждена подстанция в Геническом районе, вблизи границы Херсонской области с Крымом, а также подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области.

Сейчас редакция "Украинской правды" не может независимо проверить эту информацию.

оккупацияэлектроэнергия
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