Россия ударила "Шахедами" по Чернигову: четверо раненых, разрушены жилые дома

В ночь на 3 июня российские беспилотники атаковали Чернигов. В результате атаки повреждены жилые здания и ранены четыре человека.

Источник: начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский

Прямая речь Брыжинского: "Зафиксировано попадание шахеда в частном секторе. Есть жертвы среди людей".

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Детали: По словам Брижинского, в результате удара ранения получили два человека. Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, другой человек получил ранения средней тяжести.

В результате атаки сгорел частный дом. Также поврежден пятиэтажный жилой дом и несколько других частных домов.

Позже глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил об увеличении количества пострадавших до трех человек. Женщина и двое мужчин с серьезными травмами госпитализированы.

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Фото: Дмитрий Брижинский

Фото: Дмитрий Брижинский

Прямая речь Чауса: "Есть повреждения многоэтажек, школы, нескольких магазинов, остановки, домов в частном секторе. Враг также попал в промышленное предприятие".

Обновлено: По обновленной информации от Брижинского, количество пострадавших возросло до четырех. Две женщины и два мужчины доставлены в больницы.