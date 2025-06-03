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Южная Корея выбирает нового президента после глубочайшего конституционного кризиса десятилетия

Иван ДьяконовВторник, 3 июня 2025, 05:40
Южная Корея выбирает нового президента после глубочайшего конституционного кризиса десятилетия
Фото: Getty Images

В Южной Корее 3 июня стартовали досрочные президентские выборы, которые стали следствием громкого импичмента бывшего главы государства Юн Сук Йоля после его неудачной попытки ввести военное положение в конце декабря 2024 года.

Источник: Bloomberg

Детали: Во вторник, 3 июня, в Южной Корее началось голосование на президентских выборах. 

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Избирательные участки открылись в 6:00 по местному времени и будут работать до 20:00. По данным Национальной избирательной комиссии, по состоянию на 9:00 проголосовали около 2,5 миллиона избирателей, или 5,7% электората.

Всего зарегистрировано примерно 44,4 миллиона избирателей, из которых более 15 миллионов воспользовались правом досрочного голосования на прошлой неделе.

Выборы проходят после импичмента президента Юн Сук Йоля и решения Конституционного суда, принятого в ответ на его неудачную попытку ввести в стране военное положение в декабре 2024 года.

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Юн заявил, что решение ввести военное положение было вынужденным – мол, это был ответ на длительную бездеятельность парламента и благосклонное отношение части оппозиции к Северной Корее. 

Юн стал третьим президентом, которого отправили в отставку за последние 21 год.

Фаворитом предвыборной гонки является кандидат от оппозиционной Демократической партии Ли Чже Мюн, который опережает Ким Мун Су – кандидата от правящей консервативной партии, который имеет схожие политические взгляды с бывшим президентом. Третий кандидат – Ли Чжун Сок из Партии реформ – фактически разделил голоса консервативного электората.

Внешняя политика стала главной темой избирательной кампании. Хотя все трое кандидатов в целом поддерживают продолжение трехстороннего сотрудничества с США и Японией, Ли Чжэ Мён выступает за более сбалансированные отношения с Пекином и не исключает диалога с Северной Кореей. Его оппонент Ким Мун Су, наоборот, занимает жесткую позицию в отношении КНДР и стремится заключить ядерный альянс с США по типу НАТО.

Южная Кореявиборы
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