РФ ночью атаковала Одессу: повреждены дома, гражданская инфраструктура, сгорели машины
Вторник, 3 июня 2025, 07:19
В ночь на 3 июня российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу, в результате чего были повреждены дома и гражданская инфраструктура, пока без пострадавших.
Источник: Труханов в Telegram
Прямая речь Труханова: "Очередная ночная российская атака. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели машины. На данный момент сообщения о пострадавших отсутствуют".
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Детали: По словам мэра, на месте работает оперативный штаб, в ближайшее время будут организованы консультации по получению помощи из городского бюджета, а также компенсации по программе еВідновлення.
Коммунальные службы займутся восстановительными работами и уборкой.