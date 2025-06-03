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РФ ночью атаковала Одессу: повреждены дома, гражданская инфраструктура, сгорели машины

Станислав ПогориловВторник, 3 июня 2025, 07:19
РФ ночью атаковала Одессу: повреждены дома, гражданская инфраструктура, сгорели машины
фото: Труханов в Telegram

В ночь на 3 июня российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу, в результате чего были повреждены дома и гражданская инфраструктура, пока без пострадавших.

Источник: Труханов в Telegram

Прямая речь Труханова: "Очередная ночная российская атака. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели машины.  На данный момент сообщения о пострадавших отсутствуют".

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Детали: По словам мэра, на месте работает оперативный штаб, в ближайшее время будут организованы консультации по получению помощи из городского бюджета, а также компенсации по программе еВідновлення.

 

Коммунальные службы займутся восстановительными работами и уборкой.

 
 

Одессароссийско-украинская война
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