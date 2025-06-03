Россия атаковала 112-ю бкезпилотниками: ПВО обезвредила 75 дронов, есть попадания

В ночь на 3 июня российские захватчики атаковали Украину 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Источник: командование Воздушных сил в Facebook

Детали: По состоянию на 9.00 противовоздушной обороной обезврежено 75 вражеских БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, юге и севере страны. 60 - сбиты огневыми средствами поражения, 15 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

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По данным воздушников, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.