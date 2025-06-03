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По всей Украине раздавалась тревога: ПС сообщали о "скорой цели" на столицу

Анастасия ПроцВторник, 3 июня 2025, 09:52
По всей Украине раздавалась тревога: ПС сообщали о скорой цели на столицу
Иллюстративное фото: Getty Images

Власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, глава КМВА Тимур Ткаченко

Дословно ПС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К".

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Обновлено: Впоследствии воздушники сообщили о скоростной цели на Киев.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко призвал жителей не игнорировать воздушную тревогу и оставаться в укрытиях до ее отбоя.

Обновлено: В 10:24 объявили отбой. Тревога длилась 33 минуты.

Воздушные силы ВСУвоздушная тревога
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