По всей Украине раздавалась тревога: ПС сообщали о "скорой цели" на столицу
Вторник, 3 июня 2025, 09:52
Власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, глава КМВА Тимур Ткаченко
Дословно ПС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К".
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Обновлено: Впоследствии воздушники сообщили о скоростной цели на Киев.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко призвал жителей не игнорировать воздушную тревогу и оставаться в укрытиях до ее отбоя.
Обновлено: В 10:24 объявили отбой. Тревога длилась 33 минуты.