В штурмовой бригаде Нацгвардии задержали российского "крота"

Служба безопасности Украины задержала в Харькове 42-летнего местного мобилизованного, который проходил службу в штурмовой бригаде Нацгвардии и работал на врага.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Как установило расследование, агент корректировал воздушные атаки РФ по локациям "своего" подразделения, говорят в спецслужбе.

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По данным прокуратуры, подозреваемый, имея пророссийские взгляды, в мессенджере Telegram установил контакт с сотрудником ФСБ РФ.

Находясь в должности командира взвода, агент "сливал" оккупантам координаты штабов, учебных центров и запасных пунктов воинской части, где проходил службу. Также агент должен был передать куратору списки офицеров бригады и ее численность от роты до батальона.

После передачи разведданных ФСБ обещала агенту организовать его "эвакуацию" в Россию через линию фронта на Харьковском направлении. Правоохранители разоблачили "крота" и задержали его.

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Во время документирования преступлений агента были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны, отмечают в СБУ. У задержанного изъяли телефон с доказательствами работы на российскую спецслужбу.

Сейчас следователи СБУ сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Сейчас фигурант находится под стражей.