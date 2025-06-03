Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В штурмовой бригаде Нацгвардии задержали российского "крота"

Валентина РоманенкоВторник, 3 июня 2025, 11:13
В штурмовой бригаде Нацгвардии задержали российского крота
фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Харькове 42-летнего местного мобилизованного, который проходил службу в штурмовой бригаде Нацгвардии и работал на врага.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Как установило расследование, агент корректировал воздушные атаки РФ по локациям "своего" подразделения, говорят в спецслужбе.

Реклама:

По данным прокуратуры, подозреваемый, имея пророссийские взгляды, в мессенджере Telegram установил контакт с сотрудником ФСБ РФ.

Находясь в должности командира взвода, агент "сливал" оккупантам координаты штабов, учебных центров и запасных пунктов воинской части, где проходил службу. Также агент должен был передать куратору списки офицеров бригады и ее численность от роты до батальона.

После передачи разведданных ФСБ обещала агенту организовать его "эвакуацию" в Россию через линию фронта на Харьковском направлении. Правоохранители разоблачили "крота" и задержали его.

РЕКЛАМА:

Во время документирования преступлений агента были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны, отмечают в СБУ. У задержанного изъяли телефон с доказательствами работы на российскую спецслужбу.

 

Сейчас следователи СБУ сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Сейчас фигурант находится под стражей.

СБУНацгвардияОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Избили и насильно привезли в ТЦК: за принудительную мобилизацию ГБР объявило подозрение трем военным
В США прибыла делегация Украины для обсуждения санкций и оборонной поддержки
обновлено, фото, видеоРоссияне ударили по центру Сум: 3 погибших, 25 раненых
Россия атаковала 112-ю бкезпилотниками: ПВО обезвредила 75 дронов, есть попадания
Россияне оккупировали Константиновку в Сумской области: под угрозой соседние села – DeepState
Умеров: Выглядит так, что россияне снова тянут время, чтобы создать "картинку дипломатии"
Все новости...
СБУ
Зеленский на саммите в Вильнюсе рассказал, что показала спецоперация СБУ "Паутина"
Посол ЕС о спецоперации СБУ: надо признать – Украина имеет свои карты
В РФ объявили в розыск мужчину, якобы причастного к атаке на стратегическую авиацию
Последние новости
14:06
Украину прогреет до 31°, местами дожди и грозы
14:06
"Это надо воспринимать нормально": Игнат рассказал о потерях и эффективности истребителей F-16
14:02
В Метрополитен-опера покажут постановку о депортированных украинских детях
13:54
Россияне атаковали мобильный городок дорожников на Харьковщине: есть погибший и раненый
13:53
боксУсик опередил Холифилда в рейтинге старейших чемпионов мира в супертяжелом весе
13:49
Российская пропаганда придумала личную встречу Мединского и Умерова в Стамбуле – ЦПД
13:41
"Деньги заканчиваются": в РФ снижают "подъемные" для россиян, которые идут на войну в Украину
13:40
Больше не одинока: у аиста Катруси, которую Грицик вынес из гнезда, появился новый "брат"
13:37
Украинская бронемашина GYURZA-02 получила кодификацию и готовится к серийному производству
13:33
Продолжительность воздушных тревог в украинских ТЦ упала до самого низкого уровня с 2023 года
Все новости...
Реклама:
Реклама: