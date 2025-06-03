Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Избили и насильно привезли в ТЦК: за принудительную мобилизацию ГБР объявило подозрение трем военным

Валентина РоманенкоВторник, 3 июня 2025, 12:57
Избили и насильно привезли в ТЦК: за принудительную мобилизацию ГБР объявило подозрение трем военным
фото ГБР

Работники ГБР сообщили о подозрении офицеру и двум военным Дубенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Ровенской области из-за факта принудительной мобилизации военнообязанного мужчины.

Источник: Государственное бюро расследований, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: 21 февраля во время проведения мобилизационных мероприятий в селе Иванне Дубенского района работники ТЦК и СП заметили мужчину на велосипеде. Они применили к нему слезоточивый газ и насильно затянули в служебный автомобиль.

Реклама:

В момент инцидента потерпевший имел при себе сигнальный пистолет, из которого произвел выстрел в воздух, чтобы позвать на помощь. За это двое военнослужащих решили "наказать" его и нанесли многочисленные удары в разные части туловища и головы, когда он уже лежал на земле. В результате этого мужчина получил легкие телесные повреждения.

Под физическим давлением он сообщил свои анкетные данные, мужчину насильно доставили в ТЦК. При этом еще в 2019 году его признали непригодным к военной службе в мирное время. Военно-врачебная комиссия эти данные во внимание не приняла, поэтому сейчас мужчина мобилизован в одну из воинских частей Ривненской области.

По результатам досудебного расследования офицеру и двум военнослужащим сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы человека, сопровождавшемся причинением физических страданий, совершенном группой лиц без предварительного сговора; двое из них также в пытках, совершенных группой лиц без предварительного сговора, с целью принудить потерпевшего к действиям, противоречащим его воле, или наказать за действия, совершенные им.

РЕКЛАМА:

По данным источника УП, двух подозреваемых суд отправил под ночной домашний арест, а третий сейчас находится на лечении в медучреждении, поэтому ходатайство о мере пресечения еще не подавалось.

мобилизацияТЦКГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоСБУ в третий раз поразила Крымский мост – на этот раз под водой
Избили и насильно привезли в ТЦК: за принудительную мобилизацию ГБР объявило подозрение трем военным
В США прибыла делегация Украины для обсуждения санкций и оборонной поддержки
обновлено, фото, видеоРоссияне ударили по центру Сум: 3 погибших, 25 раненых
Россия атаковала 112-ю бкезпилотниками: ПВО обезвредила 75 дронов, есть попадания
Россияне оккупировали Константиновку в Сумской области: под угрозой соседние села – DeepState
Все новости...
мобилизация
В Уманском ТЦК разоблачили фиктивное бронирование от мобилизации: залог подозреваемому – 1 млн
Сырский поручил провести служебное расследование по поводу блокировки автомобиля ТЦК в Каменце-Подольском
Вениславский: Темпы мобилизации снизились, но позволяют держать фронт
Последние новости
15:34
Archer розпочала пілотовані випробування свого електричного літака Midnight
15:28
Украине начисляются проценты после срыва выплат по ВВП-варрантам - кредиторы
15:08
В Черкассах задержан мужчина, повредивший флаги на могилах спецназовцев
15:05
Украинские аграрии значительно меньше обеспечены техникой, чем до войны
15:04
Россияне обстреляли село на Харьковщине: есть погибшие и раненые
15:04
хоккейРоссия за бортом. Определились группы сборных на Олимпиаде-2026
15:00
Импорт табака и контроль: в Украине существенно выросли поступления от акциза
14:28
Большого столкновения не будет? Ученые пересмотрели предсказание о будущем нашей галактики
14:28
обновленоПо всей Украине снова объявляли тревогу из-за взлета носителя "Кинжала"
14:25
В "Укрэнерго" назвали риски отключений электроэнергии летом
Все новости...
Реклама:
Реклама: