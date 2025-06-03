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Новый президент Польши выразил ожидания относительно будущего отношений с Украиной

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоВторник, 3 июня 2025, 16:53
Новый президент Польши выразил ожидания относительно будущего отношений с Украиной
Кароль Навроцкий. фото из соцсети Х политика

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий выразил надежду на продолжение тесного партнерства с Украиной, подчеркнув важность решения "сложных исторических вопросов" между двумя государствами.

Источник: Навроцкий в соцсети Х 3 июня, сообщает "Европейская правда"

Детали: Победитель президентской гонки опубликовал заявление в ответ на поздравления со стороны главы украинского государства Владимира Зеленского, который выразил ожидание плодотворного сотрудничества с будущим президентом Польши.

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"Я с нетерпением жду продолжения партнерства наших стран, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что это требует не только хорошего диалога, но и решения назревших исторических вопросов", – высказался Навроцкий.

Он также отметил роль Польши как одного из самых преданных союзников Украины в противостоянии российской агрессии.

"Польша была самым решительным сторонником Украины против российской агрессии, ни одна другая страна не понимает эту угрозу лучше, чем мы", – написал он.

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В завершение Навроцкий выразил надежду на дальнейшую совместную работу для укрепления двусторонних отношений.

"Я надеюсь, что мы будем продолжать работать вместе ради общего блага, для урегулирования нерешенного прошлого и построения безопасного будущего вместе", – отметил он.

Заявление Навроцкого появилось на фоне осторожного ожидания со стороны Киева относительно позиций нового польского президента, в частности учитывая предыдущие замечания Навроцкого по исторической памяти и его скептических взглядов на евроатлантическую интеграцию Украины.

Предыстория:

Подробнее о выборах в Польше читайте здесь: Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.

ПольшаУкраина
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