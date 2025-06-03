Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рютте официально пригласил Зеленского на саммит НАТО в Гааге – СМИ

Олег Павлюк, Алена МазуренкоВторник, 3 июня 2025, 20:14
Рютте официально пригласил Зеленского на саммит НАТО в Гааге – СМИ
фото: telegram Зеленского

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте официально пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в предстоящем саммите Альянса в Гааге, что некоторое время было под вопросом.

Источник: нидерландское информагентство ANP со ссылкой на источники, приближенные к НАТО, "Европейская правда"

Детали: Приглашение на саммит Альянса Рютте якобы передал Зеленскому во время встречи в понедельник – после которой последний заявил, что Украина будет представлена на саммите НАТО.

Реклама:

Пока неизвестно, на какие именно мероприятия в рамках саммита НАТО пригласят украинского президента, отметили источники ANP.

Ранее обсуждалось, что Зеленский может принять участие во встрече министров обороны или иностранных дел НАТО, в мероприятиях, не входящих в официальную программу саммита, или же в ужине для лидеров стран НАТО, организованном королем Нидерландов Виллемом-Александром.

Собеседники ANP отмечают, что глава правительства страны-хозяйки саммита НАТО – Нидерландов – Дик Схооф, который недавно подал в отставку после распада коалиции, поддерживал приглашение Зеленского.

РЕКЛАМА:

СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг эту информацию.

НАТОЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Михаил Драпатый стал Командующим Объединенными силами
Драпатый, который ранее подал рапорт об отставке, остается в армии
Орбан заявил, что сделает все, чтобы Украина не вступила в ЕС, потому что его мучает совесть
Атака на Сумы: количество жертв возросло до 4
Новый президент Польши выразил ожидания относительно будущего отношений с Украиной
В ПАСЕ решили начать "Victory for Victoria" Day в честь убитой украинской журналистки Рощиной
Все новости...
НАТО
НАТО хочет существенно увеличить количество ПВО в Европе для защиты от России – СМИ
"Польский Трамп" Кароль Навроцкий победил на президентских выборах. Чего ждать Украине? Объясняет Андрей Дещица
Зеленский: Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге
Последние новости
21:55
7 лучших сериалов июня: подборка
21:51
теннисСвитолина заработала на Ролан Гаррос более 400 тысяч евро, другие украинки – значительно меньше
21:34
Белый дом впервые официально прокомментировал операцию СБУ по уничтожению российских самолетов
21:25
Зеленский сменил командующих ДШВ и Сил беспилотных систем
21:20
Михаил Драпатый стал Командующим Объединенными силами
21:16
PlayCity лишило лицензии российское казино PIN-UP
21:04
Еврокомиссар Кос: Грузия – пример разворота в движении к ЕС
20:59
футболИндзаги после разгрома в финале Лиги чемпионов решил покинуть пост тренера "Интера"
20:57
Ермак в Вашингтоне заявил Келлогу, что Россию нужно заставить сложить оружие силой
20:52
Драпатый, который ранее подал рапорт об отставке, остается в армии
Все новости...
Реклама:
Реклама: