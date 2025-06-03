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Ермак в Вашингтоне заявил Келлогу, что Россию нужно заставить сложить оружие силой

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоВторник, 3 июня 2025, 20:57
Ермак в Вашингтоне заявил Келлогу, что Россию нужно заставить сложить оружие силой
фото: Єрмак у Telegram

Глава ОПУ Андрей Ермак сообщил о своей встрече в Вашингтоне со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Источник: Ермак в своем Telegram-канале, "Европейская правда"

Детали: Глава Офиса президента отметил, что встречу с Келлогом он провел со своей командой.

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"Обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность усиления санкций против России и оборонную помощь Украине. Также говорили о похищенных Россией детях", – перечислил Ермак.

По словам Ермака, он рассказал Келлогу, что Россия делает все, чтобы не прекращать огонь, и этому "следует покончить с силой".

"Украина сделала все, чтобы война прекратилась. Но если Россия не прекращает огонь добровольно, мы вынуждены проводить операции и уничтожать их военный потенциал", – написал Ермак.

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Он поблагодарил президента США Дональда Трампа и весь американский народ и обе партии за поддержку Украины.

Украинская делегация во главе с министром экономики Юлией Свириденко во вторник прибыла в США для встреч с представителями команды президента Дональда Трампа и обсуждения ряда вопросов.

По данным СМИ, США разочарованы, но не удивлены ультимативными требованиями, выдвинутыми РФ на переговорах в Стамбуле.

Андрей Ермакроссийско-украинская войнаСША
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