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Зеленский сменил командующих ДШВ и Сил беспилотных систем

Алена МазуренкоВторник, 3 июня 2025, 21:25
Зеленский сменил командующих ДШВ и Сил беспилотных систем
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Президент Владимир Зеленский 3 июня сменил командующих Сил беспилотных систем ВСУ и Десантно-штурмовых войск. Главой Сил беспилотных систем стал Роберт Бровди (Мадяр), а ДШВ – Олег Апостол (Формоза).

Источник: видеообращение Зеленского, указы президента, Силы беспилотных систем ВСУ, глава Минобороны Рустем Умеров

Прямая речь Зеленского: "Согласовано назначение Олега Апостола командующим ДШВ, а Роберта Бровди командующим Сил беспилотных систем. Это тоже больше сосредоточение на боевых вопросах, успешный опыт лучших бригад должен быть масштабирован".

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Детали: Вадима Сухаревского, который возглавлял силы беспилотных систем, назначили заместителем командующего оперативного командования "Восток". Его задачей Зеленский назвал модернизацию этого командования.

А Игоря Скибюка, который был командующим ДШВ, назначили заместителем начальника Генштаба.

 

По итогам одного года в должности Сухаревский написал, что гордится тем, что возглавлял СБС в первый, самый сложный год их становления.

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В то же время он добавил, что на этом этапе его видение дальнейшего развития СБС расходятся с руководством: "Считаю честным и профессиональным решением в этой ситуации завершить свою каденцию на посту командующего СБС. Оставляю должность с глубокой верой в каждого, кто продолжает нести эту идею дальше".

Министр обороны добавил, что опыт работы Бровди (Мадяра) с одной из лучших бригад должен быть масштабирован на все командование СБС, а Сухаревский должен модернизировать командование "Востоке", внедряя новые подходы и изменения.

Бровди (Мадяр) до войны был бизнесменом, занимался зернотрейдингом. Его отдельное подразделение БПлА прошло путь от роты (2022 год) до бригады (2024 год). В 2025 году основателю подразделения ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" Роберту Бровди присвоили звание Героя Украины.

Полковник Олег Апостол (Формоза) является командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ. Его бригада была одной из тех, кто осуществлял Курскую операцию. В 2024 году Апостола назначили заместителем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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