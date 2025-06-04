В Одессе прогремели взрывы – СМИ
Среда, 4 июня 2025, 01:02
В ночь на 4 июня на фоне угрозы российских беспилотников в Одессе прогремели взрывы, работали силы ПВО.
Источник: "Думская", общественное вещание "Суспільне", Воздушные силы, глава Одесской ОГА Олег Кипер
Детали: Воздушные силы в 00:46 сообщили о движении вражеских беспилотников в направлении Одессы.
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В 00:58 стало известно о взрывах в городе.
Издание "Думская" сообщило о работе ПВО.
Прямая речь Кипера: "Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!"
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Детали: После первой ночи "Думская" сообщила о взрыве и сбитии вражеских целей.
Впоследствии местные СМИ сообщали о повторных взрывах в городе.
Обновлено: В 1:56 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.