В Одессе прогремели взрывы – СМИ

В ночь на 4 июня на фоне угрозы российских беспилотников в Одессе прогремели взрывы, работали силы ПВО.

Источник: "Думская", общественное вещание "Суспільне", Воздушные силы, глава Одесской ОГА Олег Кипер

Детали: Воздушные силы в 00:46 сообщили о движении вражеских беспилотников в направлении Одессы.

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В 00:58 стало известно о взрывах в городе.

Издание "Думская" сообщило о работе ПВО.

Прямая речь Кипера: "Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!"

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Детали: После первой ночи "Думская" сообщила о взрыве и сбитии вражеских целей.

Впоследствии местные СМИ сообщали о повторных взрывах в городе.

Обновлено: В 1:56 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.