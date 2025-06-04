Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Одессе прогремели взрывы – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 4 июня 2025, 01:02
В Одессе прогремели взрывы – СМИ
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: DEPOSITPHOTOS

В ночь на 4 июня на фоне угрозы российских беспилотников в Одессе прогремели взрывы, работали силы ПВО.

Источник: "Думская", общественное вещание "Суспільне", Воздушные силы, глава Одесской ОГА Олег Кипер

Детали: Воздушные силы в 00:46 сообщили о движении вражеских беспилотников в направлении Одессы.

Реклама:

В 00:58 стало известно о взрывах в городе.

Издание "Думская" сообщило о работе ПВО.

Прямая речь Кипера: "Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!"

РЕКЛАМА:

Детали: После первой ночи "Думская" сообщила о взрыве и сбитии вражеских целей.

Впоследствии местные СМИ сообщали о повторных взрывах в городе.

Обновлено: В 1:56 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.

ОдессаПВОбеспилотникивзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Сибига: Мы требуем ответа от России на наш документ об окончании войны
Драпатый, который ранее подал рапорт об отставке, остается в армии
Орбан заявил, что сделает все, чтобы Украина не вступила в ЕС, потому что его мучает совесть
Атака на Сумы: количество жертв возросло до 4
Новый президент Польши выразил ожидания относительно будущего отношений с Украиной
В ПАСЕ решили начать "Victory for Victoria" Day в честь убитой украинской журналистки Рощиной
Все новости...
Одесса
РФ ночью атаковала Одессу: бушевали пожары, повреждены дома, 5 пострадавших
Фиктивная мобилизация за $35 тысяч: в Одессе задержали организатора схемы
Возросло количество погибших в результате удара РФ по Одессе в пятницу
Последние новости
02:34
ОбновленоВраг атакует Харьков: в городе раздаются взрывы, есть пострадавший
02:10
Как ухаживать за детской кожей. Разговор с дерматологом
01:46
Как Флорида и Эдмонтон стали гегемонами НХЛ: превью хоккейного финала Кубка Стэнли-2025
01:44
На выборах президента Южной Кореи побеждает лидер оппозиции
01:02
В Одессе прогремели взрывы – СМИ
00:30
Подростковое акне: почему возникает и как лечить
00:28
Россияне оккупировали еще два населенных пункта в Сумской области – DeepState
00:04
СМИ: жена скандального топ-чиновника Госдепа имеет связи с Россией
23:55
Украинская киберспортивная команда B8 одержала первую в истории победу на Мейджоре
23:45
На Херсонщине российский дрон ранил двух человек
Все новости...
Реклама:
Реклама: