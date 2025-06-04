Комбинированная атака РФ на Харьков: вспыхнули масштабные пожары, есть пострадавший

В ночь на 4 июня в Харькове прогремели взрывы, россияне нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, местные СМИ, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "В Харькове слышны несколько взрывов.

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Город под атакой вражеских БПЛА. Будьте осторожны".

Детали: Воздушную тревогу в Харькове объявили в 2:28.

Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что "в Харькове прогремел мощный взрыв".

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Позже Синегубов уточнил, что, предварительно, вражеский удар зафиксирован в Новобаварском районе Харькова.

Терехов сообщил о ракетном ударе по гражданскому предприятию.

Прямая речь Терехова: "По уточненной информации нашего Ситуационного центра, ракеты попали в Новабаварском районе в гражданское предприятие".

Детали: Впоследствии Синегубов и Терехов сообщили, что Харьков находится под атакой вражеских БПЛА.

Также Терехов сообщил, что в результате попадания по городу есть пострадавший в Новобаварском районе.

Синегубов уточнил: "Медики оказывают 30-летнему мужчине всю необходимую помощь".

После 3 часов ночи Терехов и местные СМИ сообщили о серии взрывов в городе.

Прямая речь Терехова: "Зафиксирован удар по частному сектору Новобаварского района".

Прямая речь Синегубова: "В результате "прилета" вражеского БПЛА загорелся частный дом в Новобаварском районе".

Детали: По данным Терехова, в результате прилетов в Харькове возникли масштабные пожары.

Прямая речь Терехова: "В результате многочисленных ударов по Харькову вражескими беспилотниками возникли масштабные пожары в промзонах. Также горит частный дом. Соответствующие службы работают на местах прилетов".

Обновлено: В 4:05 в Харькове объявили отбой воздушной тревоги.

Синегубов сообщил, что в результате комбинированной вражеской атаки ракетами и БПЛА на Харьков пострадало гражданское предприятие, загорелся частный дом и здание СТО на площади 200 кв.м.

Терехов уточнил, что, по предварительным данным, враг нанес беспилотниками 10 ударов по городу Харькову, в частности, Новобаварскому району.

Прямая речь Терехова: "По уточненной информации нашего Ситуационного центра, для ударов по Харькову сегодня ночью враг применил 9 "Шахедов" и две ракеты, тип которых устанавливается.

На четырех локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом.

На данный момент известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе".