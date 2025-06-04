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Впервые глава Пентагона пропустит заседание "Рамштайна" – АР

Ольга ГлущенкоСреда, 4 июня 2025, 06:54
Впервые глава Пентагона пропустит заседание Рамштайна – АР
Министр обороны США Пит Хегсет. Фото Getty images

Министр обороны США впервые за три года с момента создания контактной группы для координации военной помощи Украине, известной как формат "Рамштайн", не примет участия в ее заседании.

Источник: Associated Press со ссылкой на американского чиновника

Детали: Впервые с момента создания США международной группы для координации военной помощи Украине три года назад, глава Пентагона не будет присутствовать на встрече более 50 других лидеров обороны в среду.

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Министр обороны Пит Хегсет, который в воскресенье вернулся с конференции по национальной безопасности в Сингапуре, прибудет в Брюссель только в среду вечером, после завершения заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Американский чиновник на условиях анонимности подтвердил АР, что Хегсет также не будет участвовать с помощью видеосвязи.

Дословно АР: "Это последний из серии шагов, которые США предприняли, чтобы дистанцироваться от войны в Украине.

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И это происходит сразу после предупреждения президента Франции Эмманюэля Макрона на конференции по безопасности в минувшие выходные о том, что США и другие рискуют применить опасные двойные стандарты, если их сосредоточенность на потенциальном конфликте с Китаем будет осуществляться ценой отказа от помощи Украине".

Предыстория:

  • Предшественник Хегсета, Ллойд Остин, создал контактную группу после вторжения России в Украину в 2022 году.
  • С тех пор более 50 стран-членов вместе предоставили Украине около 126 миллиардов долларов военной помощи, включая более 66,5 миллиарда долларов от США.
  • Под руководством Остина США исполняли обязанности председателя группы, а он и председатель Объединенного комитета начальников штабов посещали ежемесячные встречи, которые проводились как лично, так и по видеосвязи.

Рамштайнроссийско-украинская войнапомощь Украине
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