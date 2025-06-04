СМИ: Семья заместителя генпрокурора купила элитную недвижимость и авто во время войны

Во время полномасштабной войны семья заместителя генпрокурора Игоря Мустецы существенно обогатилась: приобрела элитную недвижимость в Киеве и Черновцах и дорогие автомобили на сотни тысяч долларов. Также отец Мустецы в марте 2022 года вывез в Румынию 1,1 миллиона долларов и 100 тысяч евро наличными, которые не задекларировал.

Источник: расследование hromadske

Детали: Журналисты признались, что в конце 2022 года мать заместителя генпрокурора Мустецы оформила на себя 202-метровую квартиру в ЖК "Парус" в Черновцах. Сейчас подобная недвижимость стоит не менее $200 тыс.

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Отмечается, что инвестировала в эту недвижимость Любовь Мустеца еще в 2015 году. На тот момент 1 м² стоил около 10,5 тысяч гривен. То есть официально за квартиру она заплатила 2 миллиона 124 тысячи гривен (по тогдашнему курсу – 101 тысяча долларов).

Именно этой квартирой пользуется сам Игорь Мустеца, его жена и дети с 2022 года. В этом же здании мать Мустецы имеет небольшое нежилое помещение.

Также мать чиновника ведет розничную торговлю с лотков и на рынках с 2008 года. Согласно налоговым декларациям, в 2021-2024 годах она декларировала доход около 1 миллиона гривен ежегодно.

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Предыдущий ее бизнес – ФЛП с правом открытия кафе - просуществовал всего четыре месяца. Также в 2006-2014 годах она была совладелицей фирмы "Технопласт Буковина", которая только в первый год имела доход – до 20 тысяч гривен. В последующие годы компания не декларировала никакой прибыли.

Отец заместителя генпрокурора – Василий – является ФЛП с 2017 года. Его основная сфера – строительство. В 2024 году он стал соучредителем фирмы "В.Д.ГРУП КОЛОМЫЯ", которая за год работы понесла почти 100 тысяч гривен убытков.

Его бизнес-партнер – предприниматель из Ивано-Франковска Василий Кавлак, который параллельно ведет совместный проект с Ириной Кипер – женой председателя Одесской ОВА Олега Кипера. Вместе они строят крупнейший в Украине апарт-отель на 800 номеров.

Василий Мустеца также владел долями в ряде других компаний. С 2021 по 2024 год его официальный доход вырос с более 1 миллиона гривен до более 4,5 миллиона гривен в год.

В марте 2022 года Мустеца-старший вывез в Румынию 1,1 миллиона долларов и 100 тысяч евро наличными, не задекларировав наличные. В тот же день он вернулся в Украину. Однако, о недекларировании средств узнала таможня, и отца заместителя генпрокурора оштрафовали на 1700 гривен. Но он обжаловал этот штраф в суде.

После этого сын – Игорь Мустеца – задекларировал банковский счет жены в Румынии. Время его открытия совпадает с поездкой отца.

В 2023 году отец Мустецы приобрел Mercedes-Benz GLE 400D 2022 года стоимостью около $80 тыс. В 2024-м – дом в Черновцах и два таунхауса в ЖК Family Town площадью по 117 м² и общей стоимостью от 190 тысяч долларов.

Журналисты отмечают, что мужчина эти коттеджи не покупал, а выкупил паи для будущего строительства. Таким образом один дом ему обошелся всего в 31 тысячу долларов.

Жена, сестра и зять Мустецы занимаются розничной торговлей рыбой в Черновцах.

Екатерина Мустеца зарегистрирована ФЛП уже 10 лет. После назначения мужа на должность ее годовой доход вырос в несколько раз - с 1 млн грн в 2021-м до более 5 млн в 2024-м. В то же время арендовать торговую точку официально она начала только в этом году.

Сестра заместителя генпрокурора Наталья Антонюк вместе с мужем Владимиром имеют сеть из трех киосков. В 2024 году пара задекларировала 6,5 млн грн доходов, из которых 5,5 млн – на Владимира.

Журналисты проанализировали налоговые данные и рентабельность подобного бизнеса и пришли к выводу, что реальная прибыль с одного киоска может составлять 40-80 тыс. грн в месяц.

Несмотря на это, после начала полномасштабного вторжения Наталья и ее муж приобрели два авто (Volkswagen Touareg и Hyundai Encino) общей стоимостью около $100 тыс. А осенью 2022-го Наталья стала владелицей квартиры площадью 118 м² в киевском ЖК "Французский квартал-2". Ее рыночная стоимость с ремонтом – более $445 тыс. Недвижимость в 2020 году купил 73-летний пенсионер Давид Вайнштейн за половину рыночной цены, а через два года подарил ее Наталье. В договоре дарения объект оценили уже в 8 млн грн.

Вайнштейн зарегистрирован в селе Шубранец – рядом с семейным домом родителей Игоря Мустецы. Также он владеет еще одной квартирой в ЖК "Парус" в Черновцах, где в 2022-м приобрела жилье мать заместителя генпрокурора.

Сам Мустеца, по декларации, с 2020 года арендует 140-метровую квартиру в "Новопечерских Липках" в центре Киева, где рыночная стоимость аренды составляет более 75 тысяч гривен в месяц - половину его официальной зарплаты. В декларации также указана пенсия – 9,5 тысячи гривен.

Его жена Екатерина не имеет собственного жилья, но ездит на Volkswagen Touareg 2021 года, стоимостью до 2 млн грн, приобретенный в кредит.

Журналисты неоднократно пытались получить комментарий от Мустецы и его родственников, но безрезультатно. В Офисе генпрокурора заявили, что не комментируют вопросы, связанные с личной жизнью должностных лиц.

Справочно: Игорь Мустеца родом из Черновцов, имеет степень магистра права и является кандидатом юридических наук. Уже более 23 лет работает в органах прокуратуры. Во время Революции достоинства он занимал должность прокурора Шевченковского района Черновцов. По данным СМИ, тогда он оспаривал решение местного совета в поддержку Евромайдана. Несмотря на закон о люстрации, Мустеца продолжил карьеру в прокуратуре.

С 2020 года он занимает должность заместителя генерального прокурора Украины. По данным медиа, назначение Мустецы лоббировал бизнесмен из Черновцов Илья Павлюк, которого называли одним из руководителей центрального штаба Владимира Зеленского во время выборов 2019 года.

На должности заместителя генпрокурора Мустеца работал с двумя руководителями – Ириной Венедиктовой и Андреем Костиным, а также еще двумя исполняющими обязанности генпрокурора. Бывший президент Петр Порошенко наградил его званием "Заслуженный юрист Украины" и орденом "За заслуги" III степени.