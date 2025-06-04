Зеленский назвал "меморандум" РФ ультиматумом и объяснил почему

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ультиматумом документ с переговорной позицией России и отметил, что он не оставляет какого-то пространства для компромиссов, на что рассчитывали в Вашингтоне.

Источник: "Европейская правда", Зеленский на пресс-конференции 4 июня

Детали: Зеленский отметил, что переданный Россией меморандум выглядит как ультиматум.

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"Путин сказал Трампу, что это будет doable (что-то, что можно реализовать на практике - ред.). Они точно понимают, что это не doable - даже если они это хотят", - подчеркнул он.

Президент процитировал и прокомментировал большинство претенциозных положений из документа, как-то требование юридического признания "российскими" оккупированных территорий четырех областей и Крыма, отказ от вступления Украины в НАТО и ограничения на военное сотрудничество с партнерами.

Зеленский в очередной раз напомнил, что на момент, когда Россия начала гибридную агрессию против Украины в 2014 году, она имела внеблоковый статус.

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"У нас четко о НАТО написано: кроме того, что это определено Конституцией, этот вопрос зависит от союзников - всех членов НАТО", - подчеркнул он, добавив, что это касается как единодушия для приглашения, так и для отказа Украине во вступлении.

Напомним, 3 июня руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал спецпосланнику Трампа Виткоффу о неконструктивной позиции РФ и пригласил в Украину.

По данным СМИ, США разочарованы, но не удивлены ультимативными требованиями, которые РФ выдвинула на переговорах в Стамбуле.