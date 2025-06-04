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В НАТО назвали "Паутину" самой успешной операцией и посчитали уничтоженные в РФ самолеты

Сергей Сидоренко, Валентина РоманенкоСреда, 4 июня 2025, 16:31
В НАТО назвали Паутину самой успешной операцией и посчитали уничтоженные в РФ самолеты
скриншот с видео СБУ

В Североатлантическом альянсе считают очень успешной операцию Службы безопасности Украины против российской стратегической авиации.

Источник: представитель руководства Альянса, который общался на условиях анонимности, цитирует корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя

Детали: Чиновник НАТО отметил, что по оценке Альянса, это была "самая успешная операция".

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Он подчеркнул, что оперирует подсчетами, которые осуществил Альянс, а не украинская сторона, однако оценки последствий в целом совпадают с украинскими.

"Мы видим, что по меньшей мере 40 самолетов были повреждены. От 10 до 13 самолетов полностью разрушены", – заявил, в частности, он.

Среди поврежденных российских самолетов в НАТО идентифицировали 15 стратегических бомбардировщиков Ту-95, 20 самолетов Ту-22 и как минимум один самолет ДРЛС А-50, которых армия РФ имеет на вооружении всего несколько штук.

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По оценкам Альянса, атака разрушила 34% имеющихся у России ракетоносцев.

"Это имеет критическое влияние на российские способности", – подчеркнул чиновник.

На эти оценки не влияет то, что в Альянсе осознают, что часть поврежденных и разрушенных самолетов могли использоваться в качестве "доноров запчастей" и не выполнять боевые миссии, у НАТО нет этого распределения, пояснил чиновник.

"Мы не можем подтвердить, что все из них были полностью работоспособными... Также это не уничтожает российскую способность наносить воздушные удары, но это точно снижает способность России осуществлять ракетные удары, в том числе удары, которые, как знают украинцы, происходят рано утром", – заявил он, добавив, что отдельно стоит подчеркнуть также влияние того, что эта операция доказала способность Украины наносить ущерб военным возможностям РФ в любой части России.

Предыстория:

СБУНАТОвойна
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