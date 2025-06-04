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Армия РФ атаковала продуктовый магазин в Никополе: пострадали четверо

Анастасия ПроцСреда, 4 июня 2025, 17:11
Армия РФ атаковала продуктовый магазин в Никополе: пострадали четверо
фото: Днепропетровская ОВА

4 июня российские войска ударили по продуктовому магазину в Никополе Днепропетровской области. В результате атаки пострадали четыре человека.

Источник: МВД, председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь Лысака: "После обеда из-за попадания вражеского FPV-дрона в Никополе пострадали четыре человека".

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ФОТО: ГСЧС

Детали: Отмечается, что двое пострадавших - 40-летняя женщина и мужчина того же возраста - госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двое местных жителей, 34 лет, проходят амбулаторное лечение.

Никополь
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