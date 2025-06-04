Путин заявил Трампу, что "ответит" Украине за операцию "Паутина"

Обновлено 21:03. Оригинальный пост Трампа, который послужил первоисточником новости, был удален, но в сети сохранился его скриншот. Позже пост был снова опубликован. Ниже указана ссылка на последний пост.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду провел с Владимиром Путиным "хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру".

Источник: Трамп написал на Truth Social, сообщает "Европейская правда"

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Детали: Трамп заявил, что его разговор с Путиным "длился примерно час и 15 минут".

"Мы обсудили атаку Украины на российские самолеты, находившиеся на аэродромах, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру", – написал он.

По словам президента США, Путин ему "очень решительно заявил, что будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы".

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Также американский и российский лидеры обсудили Иран.

"Я заявил Путину, что Иран не может иметь ядерного оружия, и, на мой взгляд, мы пришли к согласию по этому вопросу. Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и, возможно, помочь в быстром решении этого вопроса", – похвастался Трамп.

Последний раз президент США говорил с хозяином Кремля 19 мая, после чего заявил, что Украина и Россия "немедленно начнут" переговоры о мире.

Как сообщалось, НАТО считает очень успешной спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены десятки единиц российской авиации.

Между тем в Белом доме заявили, что своими действиями Украина "повысила уровень риска".