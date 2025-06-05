РФ атаковала дронами Прилуки на Черниговщине: 5 погибших, среди них ребенок

Россияне в ночь на 5 июня массированно атаковали беспилотниками Прилуки Черниговской области, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, среди которых - годовалый ребенок.

Источник: начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, ГСЧС

Детали: По предварительным данным Чауса, не менее 6 вражеских беспилотников "Герань" атаковали Прилуки.

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Из-за взрывов пострадали дома в жилой застройке.

Прямая речь Чауса: "Предварительно известно о пяти погибших - из них две женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами".

Детали: Также, отметил Чаус, есть информация о шести раненых, которых госпитализировали в местные больницы, где им оказывается вся необходимая помощь.

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Прямая речь Чауса: "Полицейские, спасатели и другие экстренные службы работают на местах вражеских попаданий".

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Обновлено: В ГСЧС сообщили, что в результате попаданий возникли масштабные пожары в жилом секторе. Уничтожены два жилых дома, два гаража, одна хозяйственная постройка и автомобиль.