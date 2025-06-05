Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ атаковала дронами Прилуки на Черниговщине: 5 погибших, среди них ребенок

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 июня 2025, 05:40
РФ атаковала дронами Прилуки на Черниговщине: 5 погибших, среди них ребенок
фото: ГСЧС

Россияне в ночь на 5 июня массированно атаковали беспилотниками Прилуки Черниговской области, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, среди которых - годовалый ребенок.

Источник: начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, ГСЧС

Детали: По предварительным данным Чауса, не менее 6 вражеских беспилотников "Герань" атаковали Прилуки.

Реклама:

Из-за взрывов пострадали дома в жилой застройке.

Прямая речь Чауса: "Предварительно известно о пяти погибших - из них две женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами".

Детали: Также, отметил Чаус, есть информация о шести раненых, которых госпитализировали в местные больницы, где им оказывается вся необходимая помощь.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Чауса: "Полицейские, спасатели и другие экстренные службы работают на местах вражеских попаданий".

 
фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС

Обновлено: В ГСЧС сообщили, что в результате попаданий возникли масштабные пожары в жилом секторе. Уничтожены два жилых дома, два гаража, одна хозяйственная постройка и автомобиль.

Черниговская областьбеспилотникироссийско-украинская войнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Обновлено, фотоРФ атаковала дронами Прилуки на Черниговщине: 5 погибших, среди них ребенок
Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран – СМИ
Зеленский: С каждым новым ударом РФ показывает средний палец всему миру
Путин провел телефонный разговор с Папой Римским
В МОУ объяснили, что ждет "ограниченно годных", которые не успели пройти ВВК до 5 июня
Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за госизмену: Youtube-канал конфискуют
Все новости...
В России заявили, что за два часа якобы сбили почти 30 "украинских беспилотников"
Россия снова осуществила комбинированную атаку на Харьков: горели квартиры, 18 пострадавших
В ОВА показали последствия ночной вражеской атаки на Харьков
ВСУ за сутки обезвредили 930 оккупантов, и уничтожили 39 артсистем – Генштаб
Последние новости
08:01
Мерц в четверг встретится с Трампом в Овальном кабинете
07:47
ВСУ за сутки обезвредили 930 оккупантов, и уничтожили 39 артсистем – Генштаб
07:24
Ким Чен Ын заверил Шойгу, что КНДР продолжит поддержку РФ в войне против Украины
07:19
В Польше появился государственный праздник в память о жертвах Волынской трагедии
06:56
Посреди улицы в городе на Киевщине взорвалась граната, трое раненых
06:46
Украинская киберспортивная команда B8 прошли в следующую стадию BLAST.tv Austin Major 2025
06:32
Трамп взялся за расследование автоподписи Байдена и якобы связанного с ней "заговора"
05:40
Обновлено, фотоРФ атаковала дронами Прилуки на Черниговщине: 5 погибших, среди них ребенок
04:34
фотоВ ОВА показали последствия ночной вражеской атаки на Харьков
03:40
В Грузии закрывают информационный центр НАТО и ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: