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Россия сбросила четыре КАБа на центр Херсона: пострадали два человека

Анастасия ПроцЧетверг, 5 июня 2025, 09:39
Россия сбросила четыре КАБа на центр Херсона: пострадали два человека
фото: Херсонская областная прокуратура

5 июня российская армия сбросила четыре управляемых авиабомба на центр Херсона, в результате чего повреждено здание Херсонской ОВА и разрушен подъезд многоэтажки. Сейчас известно о двух раненых мужчинах.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура

Прямая речь Прокудин: "Из-за ударов еще больших разрушений потерпело здание ХОВА, которое россияне неоднократно атаковали до этого. Также разрушен подъезд многоэтажки, в окрестных домах – выбиты окна и иссечены фасады".

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Детали: По его словам, в течение пятнадцати минут по центру города ударили четырьмя КАБами.

Пока известно о двух пострадавших мужчинах, которым 74 и 68 лет. Они находятся под наблюдением наших врачей.

Также спасатели освободят из заблокированного подвального помещения четырех человек. Медпомощь им не понадобилась.

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Сообщается, что повреждены не менее пяти многоквартирных домов, админздание и здание учебного заведения.

Херсон
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