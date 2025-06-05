Россия сбросила четыре КАБа на центр Херсона: пострадали два человека
5 июня российская армия сбросила четыре управляемых авиабомба на центр Херсона, в результате чего повреждено здание Херсонской ОВА и разрушен подъезд многоэтажки. Сейчас известно о двух раненых мужчинах.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура
Прямая речь Прокудин: "Из-за ударов еще больших разрушений потерпело здание ХОВА, которое россияне неоднократно атаковали до этого. Также разрушен подъезд многоэтажки, в окрестных домах – выбиты окна и иссечены фасады".
Детали: По его словам, в течение пятнадцати минут по центру города ударили четырьмя КАБами.
Пока известно о двух пострадавших мужчинах, которым 74 и 68 лет. Они находятся под наблюдением наших врачей.
Также спасатели освободят из заблокированного подвального помещения четырех человек. Медпомощь им не понадобилась.
Сообщается, что повреждены не менее пяти многоквартирных домов, админздание и здание учебного заведения.