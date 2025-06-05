Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны поразили установки "Искандер" в Брянской области РФ

Анастасия ПроцЧетверг, 5 июня 2025, 10:54
Силы обороны поразили установки Искандер в Брянской области РФ
скрин с видео

Силы обороны Украины сегодня нанесли точный ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ вблизи города Клинцы в Брянской области.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Сообщается, что вражеское подразделение 26-й ракетной бригады готовило удар, вероятно, по Киеву. Благодаря оперативной разведке и координации действий украинских подразделений удалось опередить атаку.

Реклама:

В результате удара одна российская пусковая установка оперативно-тактического комплекса "Искандер" сдетонировала, еще две, по предварительным оценкам, получили серьезные повреждения.

Потери врага уточняются. Пострадавших среди гражданского населения нет.

ГенштабРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Руководителю Антимонопольного комитета объявили новое подозрение
В Киеве на сборном пункте для мобилизованных возник бунт, который "погасили" правоохранители
видеоСилы обороны поразили установки "Искандер" в Брянской области РФ
Обновлено, фотоРФ атаковала дронами Прилуки на Черниговщине: 5 погибших, среди них ребенок
Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран – СМИ
Зеленский: С каждым новым ударом РФ показывает средний палец всему миру
Все новости...
Сенат готов дать Трампу больше инструментов против Путина, и это будут не пряники – Грэм
Трамп перенаправляет на Ближний Восток части ракет, которые Украина использует против дронов РФ – СМИ
Ночная дроновая атака на Прилуки: погибла семья начальника пожарной части
Россия выпустила по Украине более 100 дронов и "Искандер": ПВО обезвредила 74 БПЛА
Последние новости
12:48
Почему мы лучше запоминаем плохое, чем хорошее? Объяснение ученых
12:45
В НАТО еще не определились, как упоминать Украину и Россию в решении саммита – источники
12:43
Руководителю Антимонопольного комитета объявили новое подозрение
12:29
NYT: Трамп раздражен из-за действий Путина и Зеленского, но относится к ним по-разному
12:26
Трамп приостановил въезд в США иностранных студентов Гарварда
12:25
Иностранные авиакомпании покидают Москву из-за атак дронов
12:20
1,3 млрд евро для Украины: Умеров о росте помощи по "датской модели"
12:15
Израильский бизнесмен покупает БЦ "Леонардо" и ТРЦ "Украина" в центре Киева
12:05
В Киеве на сборном пункте для мобилизованных возник бунт, который "погасили" правоохранители
12:00
Немецкая компания купила контрольный пакет акций в терминале на Закарпатье
Все новости...
Реклама:
Реклама: