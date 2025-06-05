Силы обороны поразили установки "Искандер" в Брянской области РФ
Четверг, 5 июня 2025, 10:54
Силы обороны Украины сегодня нанесли точный ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ вблизи города Клинцы в Брянской области.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Детали: Сообщается, что вражеское подразделение 26-й ракетной бригады готовило удар, вероятно, по Киеву. Благодаря оперативной разведке и координации действий украинских подразделений удалось опередить атаку.
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В результате удара одна российская пусковая установка оперативно-тактического комплекса "Искандер" сдетонировала, еще две, по предварительным оценкам, получили серьезные повреждения.
Потери врага уточняются. Пострадавших среди гражданского населения нет.