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В воинской части требовали с бойца 200 тысяч за возвращение из СОЧ на не боевую должность

Валентина РоманенкоЧетверг, 5 июня 2025, 11:43
В воинской части требовали с бойца 200 тысяч за возвращение из СОЧ на не боевую должность
фото прокуратуры

Работники Государственного бюро расследований разоблачили военнослужащих воинской части на Николаевщине, которые требовали от бойцов, самовольно оставивших часть, деньги в обмен на возвращение на службу.

Источник: ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Дословно Бюро: "Верховная Рада приняла закон о возможности добровольного возвращения военных, самовольно оставивших часть. На основании этого закона Государственное бюро расследований в сотрудничестве с другими правоохранительными органами и военной службой правопорядка обеспечило четкую процедуру беспрепятственного возвращения военнослужащих.

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Впрочем, военнослужащие решили сделать эту процедуру "платной". Они предлагали бойцам за 3 тысячи долларов США возвращение к военной службе и назначение на должность не связанную с привлечением к выполнению боевых действий".

Детали: Следствием установлено, что в апреле 2025 года военнослужащий, который ранее самовольно оставил воинскую часть, изъявил намерение вернуться в ряды ВСУ. В связи с окончанием сроков добровольного возвращения, ему сообщили, что дальнейший порядок действий ему разъяснит представитель воинской части.

В мае 2025 года подозреваемый в воинском звании "младший сержант", действуя как посредник, позвонил военнослужащему и предложил за денежное вознаграждение в сумме не менее 200 000 грн содействие в переводе из резервного батальона в другую воинскую часть, закрытии уголовного производства, а также назначении на должность, не связанную с выполнением боевых задач.

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Вынужденно согласившись на предложение, военнослужащий обратился в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под их контролем, отмечают в прокуратуре.

Во время личной встречи с другим должностным лицом воинской части, подозреваемый, по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами, снова отметил необходимость передачи неправомерной выгоды - на этот раз в размере 3 000 долларов. В случае отказа он угрожал переводом в боевую бригаду.

29 мая военнослужащий передал подозреваемому первый транш в сумме 2 000 евро. После этого его назначили на должность водителя-заправщика автомобильного отделения.

2 июня младший сержант получил вторую часть взятки в размере 40 000 грн вблизи одного из гипермаркетов города Николаева. В ответ он заверил военного в беспрепятственном прохождении дальнейшей службы без привлечения к боевым действиям.

Сразу после передачи денежных средств подозреваемого задержали правоохранители.

 

Во время обысков по месту происшествия были изъяты полученные денежные средства, а также часть ранее переданной неправомерной выгоды в сумме 1 000 евро.

Сейчас готовится ходатайство в суд об аресте подозреваемого.

 

Кроме того, устанавливается причастность других должностных лиц воинской части к совершению преступления.

Дословно Бюро: "ГБР призывает военнослужащих не молчать и сообщать о подобных позорных случаях, которые подрывают обороноспособность государства и дискредитируют военную службу".

армиякоррупцияГБРНиколаевская область
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