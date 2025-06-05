В воинской части требовали с бойца 200 тысяч за возвращение из СОЧ на не боевую должность

Работники Государственного бюро расследований разоблачили военнослужащих воинской части на Николаевщине, которые требовали от бойцов, самовольно оставивших часть, деньги в обмен на возвращение на службу.

Источник: ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Дословно Бюро: "Верховная Рада приняла закон о возможности добровольного возвращения военных, самовольно оставивших часть. На основании этого закона Государственное бюро расследований в сотрудничестве с другими правоохранительными органами и военной службой правопорядка обеспечило четкую процедуру беспрепятственного возвращения военнослужащих.

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Впрочем, военнослужащие решили сделать эту процедуру "платной". Они предлагали бойцам за 3 тысячи долларов США возвращение к военной службе и назначение на должность не связанную с привлечением к выполнению боевых действий".

Детали: Следствием установлено, что в апреле 2025 года военнослужащий, который ранее самовольно оставил воинскую часть, изъявил намерение вернуться в ряды ВСУ. В связи с окончанием сроков добровольного возвращения, ему сообщили, что дальнейший порядок действий ему разъяснит представитель воинской части.

В мае 2025 года подозреваемый в воинском звании "младший сержант", действуя как посредник, позвонил военнослужащему и предложил за денежное вознаграждение в сумме не менее 200 000 грн содействие в переводе из резервного батальона в другую воинскую часть, закрытии уголовного производства, а также назначении на должность, не связанную с выполнением боевых задач.

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Вынужденно согласившись на предложение, военнослужащий обратился в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под их контролем, отмечают в прокуратуре.

Во время личной встречи с другим должностным лицом воинской части, подозреваемый, по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами, снова отметил необходимость передачи неправомерной выгоды - на этот раз в размере 3 000 долларов. В случае отказа он угрожал переводом в боевую бригаду.

29 мая военнослужащий передал подозреваемому первый транш в сумме 2 000 евро. После этого его назначили на должность водителя-заправщика автомобильного отделения.

2 июня младший сержант получил вторую часть взятки в размере 40 000 грн вблизи одного из гипермаркетов города Николаева. В ответ он заверил военного в беспрепятственном прохождении дальнейшей службы без привлечения к боевым действиям.

Сразу после передачи денежных средств подозреваемого задержали правоохранители.

Во время обысков по месту происшествия были изъяты полученные денежные средства, а также часть ранее переданной неправомерной выгоды в сумме 1 000 евро.

Сейчас готовится ходатайство в суд об аресте подозреваемого.

Кроме того, устанавливается причастность других должностных лиц воинской части к совершению преступления.

Дословно Бюро: "ГБР призывает военнослужащих не молчать и сообщать о подобных позорных случаях, которые подрывают обороноспособность государства и дискредитируют военную службу".