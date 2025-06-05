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В Киеве на сборном пункте для мобилизованных возник бунт, который "погасили" правоохранители

Станислав Погорилов, Валентина РоманенкоЧетверг, 5 июня 2025, 12:05
В Киеве на сборном пункте для мобилизованных возник бунт, который погасили правоохранители
фото: Киевский городской ТЦК и СП

В Киеве на одном из сборных пунктов для отправки призывников в учебные центры возникли беспорядки, которые на месте происшествия прекратили правоохранители.

Источник: Киевский городской ТЦК и СП в Facebook, Telegram-каналы, Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталий Саранцев в комментарии УП

Детали: В сети появилось видео, на которых, как утверждается, в сборном пункте в районе ДВРЗ произошли беспорядки мобилизованных.

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Сначала возникла словесная перепалка с работниками ТЦК, а затем мужчины забаррикадировали дверь изнутри и начали призывать других "вооружаться палками".

После этого в помещение вошли правоохранители.

В Киевском городском ТЦК и СП признали, что во время подготовки команд к отправке граждан призванных по мобилизации в учебные центры начались беспорядки.

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В ТЦК сообщили, что "для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы для обеспечения порядка и предотвращения эскалации конфликтов, которые могли обернуться произволом".

"В дальнейшем граждане призванные по мобилизации были направлены в учебные центры в соответствии с распределением команд", - говорится в сообщении.

Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталий Саранцев в комментарии "Украинской правде" подтвердил конфликт на сборном пункте города Киева.

По словам офицера, поскольку не всегда есть возможность быстро доставить мобилизованных в учебные центры (поскольку меры безопасности постоянно в них усиливаются, что включает регулярное рассредоточение и изменение локаций личного состава, который базируется в этих центрах, для защиты от вражеских ударов), призванные мужчины определенное время находятся в замкнутом пространстве на военном объекте, ограничены в своих действиях.

Среди мобилизованных есть люди с низкой мотивацией, которые и подстрекают других к подобным беспорядкам.

Саранцев заверил, что ситуация, которая произошла, тщательно изучается, и военные принимают меры для предотвращения подобных конфликтов в дальнейшем.

КиевТЦК
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