1,3 млрд евро для Украины: Умеров о росте помощи по "датской модели"

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в рамках "датской модели" военная поддержка Украины возрастет до 1,3 миллиарда евро уже в 2025 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Умерова в Facebook

Детали: Как отметил глава украинского оборонного ведомства, первый транш – 428 млн евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии в ближайшее время поступят на производство украинского оружия: артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств.

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"Это решение – результат нашего разговора с коллегой и другом Троэльсом Лундом Поульсеном, министром обороны Дании", – добавил он.

По словам министра, оборонная поддержка Украины по "датской модели" "будет масштабироваться до 1,3 млрд евро уже в 2025 году".

"Часть этих средств поступит от доходов с замороженных российских активов", – добавил он.

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Умеров также анонсировал "новые стратегические решения – и для инвестиций украинских компаний в странах "Рамштайн", и для развертывания производств европейских оборонных компаний в Украине".

Напомним: