Трамп считает "крутой" операцию "Паутина" по уничтожению стратегической авиации РФ – СМИ

Портал Axios со ссылкой на источники написал, что президент США Дональд Трамп считает спецоперацию "Паутина", в ходе которой были поражены самолеты стратегической авиации РФ, "мощной" и "крутой".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Axios

Детали: В то же время, по словам собеседников портала, американский президент обеспокоен тем, что это еще больше усложнит его миссию по прекращению огня.

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Портал отмечает, что Трамп был удивительно сдержанным на публике, когда речь заходила о его личных чувствах относительно атаки Украины. Однако непублично он был в восторге от операции.

"Довольно мощно", - сказал Трамп одному из своих доверенных лиц, которое передало его слова Axios.

"Он подумал, что это круто", - сказал второй источник о реакции Трампа.

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Один из советников Трампа сказал: "С международной точки зрения, у вас есть чихуахуа, что наносит реальный вред гораздо большей собаке".

В то же время Трамп также говорил людям, с которыми он встречался в последние дни, что атака беспилотников, вероятно, подтолкнет хозяина Кремля Владимира Путина к очень серьезным ответным мерам, сообщил другой осведомленный источник.

По словам собеседника, Трамп обеспокоен тем, что этот сценарий отбросит его дипломатическую инициативу, которая привела к первым прямым переговорам между Украиной и РФ за три года.

"Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Мы хотим, чтобы она деэскалировалась. Поэтому если Путин в ответ на это взбесится, то да, у президента есть опасения", – сказал другой источник, который говорил с Трампом.

Одной из причин беспокойства Белого дома атакой Украины было то, что она была направлена против стратегических бомбардировщиков, которые могут нести ядерное оружие и являются ключевым элементом ядерного сдерживания России.

"Это очень опасный момент", – сказал американский чиновник.

Источник рассказывает, что Трамп не был удивлен, что украинцы совершили эту атаку, "потому что это то, что происходит, когда война продолжается".

"Но он обеспокоен тем, что это затянет боевые действия. Он хочет, чтобы боевые действия прекратились, поэтому он разочаровывается каждый раз, когда происходит подобная атака", – сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Несмотря на все эти опасения Трамп также был поражен тем, что сделали украинцы.

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