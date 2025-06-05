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Трамп в разговоре с Путиным сравнил российско-украинскую войну с "дракой детей в парке"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 5 июня 2025, 19:58
Трамп в разговоре с Путиным сравнил российско-украинскую войну с дракой детей в парке
Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп рассказал детали разговора с лидером Кремля Владимиром Путиным в среду, в частности свою идею о том, что Украине и России надо позволить "еще повоевать", ведь потом вроде бы будет легче это прекратить.

Источник: об этом он сказал во время общения Трампа с журналистами в Белом доме во время визита канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщает "Европейская правда"

Детали: Вновь говоря о возможности введения санкций против России, Трамп заявил, что США "будут очень-очень жесткими", если увидят, что договоренность невозможна.

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"И, честно говоря, это может касаться обеих стран. Знаете, для танго нужны двое", – добавил он.

В этот момент Трамп вспомнил о вчерашнем разговоре с Путиным, во время которого привел аналогию с полномасштабным российским вторжением в Украину:

"Иногда вы видите двух маленьких детей, которые дерутся как бешеные. Они ненавидят друг друга и дерутся в парке, а вы пытаетесь их разнять. Они не хотят, чтобы их разняли. Иногда лучше дать им подраться некоторое время, а потом разнять", – считает американский президент.

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По его мнению, "это довольно известная аналогия", которую применяют "в хоккее и спорте".

Чуть позже Трамп сказал, что хотел бы "немедленного" решения войны России против Украины, как это произошло в случае конфликта Индии и Пакистана.

"Я хотел бы, чтобы мы смогли сделать то же самое с Украиной и Россией. И в какой-то момент это произойдет. Я в это верю. А если этого не произойдет, или если я увижу, что кто-то выходит за пределы, если Россия выйдет за пределы, вы будете удивлены, насколько жесткими (мы будем. – Ред.)", – пообещал он.

Перед этим Трамп в очередной раз заявил, что полномасштабного вторжения России в Украину не произошло бы, если бы он победил на выборах 2020 года, комментируя последние действия Владимира Путина.

По данным СМИ США, американский президент якобы в восторге от украинской операции "Паутина", но обеспокоен тем, что Россия может сделать в ответ.

ТрампПутинроссийско-украинская война
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