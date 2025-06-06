Киев под массированной атакой баллистики и дронов

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска осуществляют комбинированную атаку на Киев с применением баллистических ракет и дронов. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах, возникли пожары. Пока известно о трех пострадавших.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко

Прямая речь Кличко: "Вражеские БПЛА заходят на город со стороны Вышгорода и Борисполя. Вызов медиков в Соломенский район. Бригада направляется на место".

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Детали: По словам начальника КГВА, зафиксировано падение обломков вражеских беспилотников в Соломенском и Дарницком районах.

Вскоре Кличко сообщил о пожаре на 17 этаже жилого дома в Дарницком районе. В Голосеевском и Соломенском районах в результате падения обломков вспыхнули пожары.

"На левом берегу в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света", – сообщил Ткаченко.

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По его словам, в результате атаки произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры в Голосеевском районе.

Обновлено: В 02:09 Ткаченко предупредил об угрозе баллистического удара.

В городе прогремела серия мощных взрывов. В 02:18 Воздушные силы ВСУ сообщили о баллистике на Киев.

"Предварительно, враг нанес удар по обычному учебному заведению в Соломенском районе", – сообщил начальник КМВА.

Обновлено в 03:10: В Киеве продолжают раздаваться взрывы.

Есть попадание в жилой дом в Соломенском районе. В Голосеевском районе в результате вражеской атаки есть повреждения на территории рядом с АЗС. Также есть информация об обломках сбитых вражеских целей в Деснянском, Дарницком и Шевченковском районах.

"В настоящее время трое пострадавших в столице. Двое из них медики были госпитализированы, одному – оказана помощь на месте", – сообщил мэр Киева.

Обновлено в 03:25. Воздушные силы предупредили о входе российских крылатых ракет в воздушное пространство Черниговской области курсом на Киев.