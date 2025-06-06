Украина и Франция обсудили совместное производство оружия для ВСУ

Министры обороны Украины и Франции Рустем Умеров и Себастьен Лекорню во время встречи в Брюсселе обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере оборонного производства, в частности изготовления дронов и средств ПВО для нужд Вооруженных Сил Украины.

Источник: Министерство обороны Украины, передает "Европейская правда"

Детали: Как отмечается, Умеров обсудил с французским министром вооруженных сил участие французских компаний в производстве дронов для Вооруженных Сил Украины.

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"Украина готова предоставить эту возможность лучшим производителям – у нас есть боевой опыт, у Франции – мощная индустрия. Это взаимовыгодное партнерство", – подчеркнул украинский министр.

Также стороны рассмотрели совместное производство средств противовоздушной обороны "и другого вооружения как в Украине, так и во Франции", добавило Минобороны.

Предыстория:

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На 28-й встрече в формате "Рамштайн", которая состоялась в штаб-квартире НАТО накануне, Украина и государства-партнеры договорились о создании механизма оборонного производства.

Ранее Владимир Зеленский на "Рамштайне" призвал партнеров больше инвестировать в украинский ОПК.

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