Российская атака по Тернополю: поражены инфраструктурные объекты, часть города без света и воды

В ночь на 6 июня российские войска нанесли удар по Тернополю. В результате атаки пострадали промышленные и инфраструктурные объекты, часть города осталась без электроэнергии, водоснабжение осуществляется с перебоями.

Источник: городской голова Тернополя Сергей Надал

Детали: Как сообщил мэр, россияне попали по промышленным и инфраструктурным объектам города. Сейчас на месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий обстрела.

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Прямая речь Надала: "Часть Тернополя без электроэнергии. Давление воды по городу снижено из-за перебоев с электричеством. Возможно отсутствие напора на верхних этажах. Ведутся восстановительные работы".

Детали: Начальник Тернопольской ОГА Вячеслав Негода сообщил, что "сегодня враг совершил самую массовую воздушную атаку на область".

"Есть много попаданий. Приступили к тушению пожаров и оценке разрушений и других последствий", – написал Негода.

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