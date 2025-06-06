Российская атака по Тернополю: поражены инфраструктурные объекты, часть города без света и воды
В ночь на 6 июня российские войска нанесли удар по Тернополю. В результате атаки пострадали промышленные и инфраструктурные объекты, часть города осталась без электроэнергии, водоснабжение осуществляется с перебоями.
Источник: городской голова Тернополя Сергей Надал
Детали: Как сообщил мэр, россияне попали по промышленным и инфраструктурным объектам города. Сейчас на месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий обстрела.
Прямая речь Надала: "Часть Тернополя без электроэнергии. Давление воды по городу снижено из-за перебоев с электричеством. Возможно отсутствие напора на верхних этажах. Ведутся восстановительные работы".
Детали: Начальник Тернопольской ОГА Вячеслав Негода сообщил, что "сегодня враг совершил самую массовую воздушную атаку на область".
"Есть много попаданий. Приступили к тушению пожаров и оценке разрушений и других последствий", – написал Негода.
Предыстория:
- В течение ночи Тернополь атаковали российские ударные беспилотники. Около 03:20 в городе прогремела серия взрывов.
- В 04:20 Воздушные силы сообщали российские крылатые ракеты в направлении Тернополя.