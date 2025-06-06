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Ракетно-дроновая атака на Луцк: есть попадание в жилой дом, пятеро раненых

Иван ДьяконовПятница, 6 июня 2025, 06:30
Ракетно-дроновая атака на Луцк: есть попадание в жилой дом, пятеро раненых
Фото: Игорь Полищук

В ночь на 6 июня российские войска осуществили массированный обстрел Луцка, применив ракеты и дроны. В результате атаки частично разрушен жилой дом, пять человек пострадали.

Источник: председатель Волынской ОВА Иван Рудницкий, городской голова Луцка Игорь Полищук

Детали: По словам главы области, во время массированной воздушной атаки Украины, Волынская область подверглась ударам ракетами и беспилотниками.

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Прямая речь Рудницкого: "В Луцке имеем попадание в многоквартирный жилой дом, который подвергся частичным разрушениям. Еще во многих зданиях ударной волной выбило окна. Сейчас имеем 5 пострадавших лиц. Люди эвакуированы, всем уже оказывается медицинская помощь. К счастью, погибших нет".

Детали: Городской голова Луцка отметил, что во время атаки российские войска применили 15 дронов-камикадзе и 6 ракет.

Луцкракетный ударжертвы
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