Украинские БпЛА ударили по нефтебазе в Энгельсе, обеспечивающая стратегическую авиацию РФ

В ночь на 6 июня Силы обороны Украины атаковали нефтебазу в городе Энгельс Саратовской области России, в результате удара произошел масштабный пожар. Объект используется для заправки стратегической авиации, которая осуществляет ракетные удары по территории Украины.

Источник: соцсети, российские Telegram-каналы

Детали: По предварительной информации, атака была осуществлена беспилотниками. Удар вызвал возгорание на промышленном объекте, расположенном в городе Энгельс, где хранится топливо для стратегических бомбардировщиков. Эти самолеты регулярно используются Россией для обстрелов украинских городов крылатыми ракетами.

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В начале января 2024 года эту нефтебазу уже атаковали украинские дроны. Тогда пожар не могли потушить несколько суток.

Несмотря на то, что российские власти не уточняют характер поврежденного объекта, в соцсетях появляются многочисленные видео, на которых четко видно масштабный пожар на нефтебазе. Пользователи также публикуют кадры с огнем и столбами дыма.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил факт пожара, однако не уточнил, что именно горит.

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"В результате атаки БпЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе", – написал Бусаргин в Telegram.