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В Киеве из-за ночной атаки повреждены пути метро между станциями "Дарница" – "Левобережная"

Станислав ПогориловПятница, 6 июня 2025, 07:12
В Киеве из-за ночной атаки повреждены пути метро между станциями Дарница – Левобережная
фото из открытых источников

В результате массированной ночной атаки в Киеве на красной ветке повреждены пути метро и кабели между станциями "Дарница" - "Левобережная".

Источник: КП "Киевской метрополитен" в Facebook

Детали: Жителей столицы предупреждают, что поезда будут двигаться только между станциями "Академгородок" - "Арсенальная" с интервалом ориентировочно 6 минут.

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Наземная часть станций "Днепр" - "Лесная" временно закрыты на вход и выход.

На месте работают все необходимые специалисты, в частности, по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. Ориентировочный срок работ - сутки.

До полного восстановления путей для перевозки пассажиров смогут задействовать только те поезда метро, которые находились на ночном отстое в тупиках подземных станций.

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О дополнительном наземном транспорте и восстановлении работы всей красной линии сообщат дополнительно.

Сообщается, что из-за повреждения красной линии метро между станциями "Лесная" и "Арсенальная" организован дублирующий автобусный маршрут № 1М

Автобусы курсируют по следующему маршруту:

  • в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" - вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";
  • в обратном направлении - тем же маршрутом, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" - "Черниговская".

Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко.

Маршрут будет работать на время ограничений в работе метрополитена.

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