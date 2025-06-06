УЗ: на Киевщине из-за вражеской атаки повреждены пути, задействуют резервные маршруты
Пятница, 6 июня 2025, 07:31
В Киевской области в результате атаки россиян повреждены пути, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов, без остановки по станции Выдубичи.
Источник: "Укрзализныця" в Telegram
Детали: В частности, на Киев:
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- 785/791 Кременчуг, Кропивницкий - Киев;
- 79 Днепр - Львов;
- 119 Днепр - Хелм;
- 37 Запорожье - Киев;
Из Киева:
- 732 Киев - Запорожье;
- 44 Ивано-Франковск - Черкассы.
В результате объезда следует ожидать задержку до 90 минут. Все отклонения от графика можно увидеть на портале uz-vezemo.