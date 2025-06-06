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УЗ: на Киевщине из-за вражеской атаки повреждены пути, задействуют резервные маршруты

Станислав ПогориловПятница, 6 июня 2025, 07:31
УЗ: на Киевщине из-за вражеской атаки повреждены пути, задействуют резервные маршруты
фото: Getty Images

В Киевской области в результате атаки россиян повреждены пути, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов, без остановки по станции Выдубичи.

Источник: "Укрзализныця" в Telegram

Детали: В частности, на Киев:

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  • 785/791 Кременчуг, Кропивницкий - Киев;
  • 79 Днепр - Львов;
  • 119 Днепр - Хелм;
  • 37 Запорожье - Киев;

Из Киева:

  • 732 Киев - Запорожье;
  • 44 Ивано-Франковск - Черкассы.

В результате объезда следует ожидать задержку до 90 минут. Все отклонения от графика можно увидеть на портале uz-vezemo.

Укрзализныцяобстрелроссийско-украинская война
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