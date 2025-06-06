Ночью россияне атаковали Львовскую область: поврежден промышленный объект, есть проблемы со светом
Пятница, 6 июня 2025, 08:11
В ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами, обошлось без жертв, но есть повреждения.
Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram
Прямая речь: "По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших".
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Детали: По его словам, повреждения получил промышленный объект в Дрогобычском районе.
Кроме того, в нескольких селах под Львовом есть проблемы с работой линий электропередач. На месте уже работает аварийная бригада "Львовоблэнерго".
Козицкий заверил, что системы жизнеобеспечения Львовской области функционируют в штатном режиме.
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Он также сообщил, что ночью над Львовской областью было сбили три вражеские ракеты.