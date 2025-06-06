РФ ночью атаковала Чернигов: четверо раненых, под завалами еще могут быть люди

Ночью 6 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Чернигову. Применили дроны-камикадзе "Герань-2", баллистическую ракету "Искандер-М" и крылатую ракету. В результате обстрела пострадали четыре человека, повреждена жилая инфраструктура, под завалами могут быть люди

Источник: председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Детали: Отмечается, что во время ночной атаки на Чернигов прозвучало не менее 14 взрывов. Враг ударил по жилому массиву: повреждены многоквартирные и частные дома, пострадали по меньшей мере четверо мирных жителей. Трем из них оказали помощь на месте, одного мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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фото: ГСЧС

Кроме жилья, в результате обстрела повреждено одно из местных предприятий и объекты инфраструктуры. Есть вероятность, что под завалами остаются люди - на месте продолжаются поисково-спасательные работы.

фото: ГСЧС

Из-за атаки часть города осталась без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением сетей.