Воздушные силы об отражении атаки РФ 6 июня: обезврежено 406 целей, 32 попадания и падения обломков

В ночь на 6 июня Россия атаковала 452-мя средствами воздушного нападения: ракетами и дронами, противовоздушная оборона обезвредила 406 вражеских целей, кроме того, есть попадания в 13 локациях и падения обломков.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: С 20.00 5 июня противник применил:

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- 407 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма;

- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Курской и Воронежской обл;

- 36 крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС/Ту-160МС из воздушного пространства Саратовской области, над Каспийским морем;

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- 2 крылатых ракет "Искандер-К" из района Джанкой ВОТ Крыма;

- 1 противорадиолокационную ракету Х-31П с самолета тактической авиации над акваторией Черного моря.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 406 средств воздушного нападения противника по всей территории страны:

- 199 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 169 - локационно потеряны/подавлены РЭБ;

- 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, еще две - не достигли целей (локационно потеряны);

- 30 крылатых ракет Х-101;

- 2 крылатые ракеты "Искандер-К".

В то же время зафиксировано попадание в 13 локациях и падение обломков в 19 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.