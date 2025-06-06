Силы обороны ночью поразили 2 военных аэродрома в РФ – Генштаб

В ночь на 6 июня Силы обороны нанесли успешный удар по 2-х российских аэродромах в Саратовской и Рязанской областях базирования авиации россиян и по другим важным военным объектам.

Источник: Генштаб ВСУ, Telegram-канал Astra

Дословно Генштаб: "В ночь на 6 июня, нанесен успешный удар по аэродрому Энгельс в Саратовской области - месте скопления авиации противника, которая осталась после операции Службы безопасности Украины. Также поражен аэродром Дягилево в Рязанской области, где базируются воздушные заправщики и истребители сопровождения, которые используются для обеспечения ракетных ударов по территории Украины. Кроме того, из Дягилево осуществляют вылеты стратегические бомбардировщики противника".

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Детали: Военные сообщили, что в Саратовской области подтверждены многочисленные попадания в по меньшей мере три резервуара с горюче-смазочными материалами с последующим возгоранием и масштабным пожаром на объекте. Экстренным службам оккупантов не удалось локализовать возгорание, наблюдается значительное задымление. Зафиксированы десятки взрывов в районе целей. Результаты поражения уточняются.

Также нанесено успешное огневое поражение по аэродрому "Дягилево". Фиксировалась работа вражеской ПВО в Рязанской области. Есть информация о пожаре в районе цели. Результаты уточняются.

Кроме того, Силы обороны атаковали ряд важных военных объектов на территории РФ и временно оккупированных районах Украины. В частности, зафиксировано поражение логистического пункта 30 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии армии РФ в районе населенного пункта Кульбаки Курской области. Результаты поражения уточняются.

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Telegram-канал Astra обратил внимание, что Спутники NASA фиксируют пожар на базе хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" Росрезерва, обеспечивающей топливом военный аэродром "Энгельс-2". Ранее местные жители записывали видео с последствиями атаки.

Губернатор региона подтвердил, что в Энгельсе возник пожар на "одном из промышленных предприятий", не называя его.