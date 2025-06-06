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Украина уничтожила бомбардировщики, которые готовились бить по ней – разведка Эстонии

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 6 июня 2025, 15:17
Украина уничтожила бомбардировщики, которые готовились бить по ней – разведка Эстонии
фото: Getty Images

Глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг сообщил, что российские Ту-95, пораженные во время украинской операции "Паутина", имели целью нанести ракетный удар по Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: Кивисельг отметил, что все поврежденные самолеты активно применялись в ракетных атаках на Украину.

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Украина атаковала по меньшей мере пять стратегических аэродромов в глубине России, полностью уничтожив по меньшей мере семь дальних бомбардировщиков и повредив по меньшей мере два дальних бомбардировщика, добавил он.

"Поврежденные самолеты готовились к выполнению боевых задач. Таким образом, удар был нанесен по стратегической авиации России в момент ее наивысшей боевой готовности", – сказал Кивисельг.

При этом, по его словам, восстановление самолетов потребует от России значительных дополнительных ресурсов.

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"Прежде всего, это означает усиление внутренних мер безопасности и мер по защите войск", – добавил глава эстонской разведки.

По словам Кивисельга, особенно важно, что Украина провела серию одновременных спецопераций в самых отдаленных регионах России, что стало мощным сигналом путинскому режиму о потенциале, который может быть использован для принуждения России к реальным мирным переговорам.

В такой ситуации любые ответные действия России выглядят слабыми и неубедительными, лишь подчеркивая ее неспособность эффективно реагировать, сказал он.

В этом контексте он напомнил, что Россия нанесла ответный удар, использовав для атаки 407 ударных беспилотников и 44 ракеты. По его словам, сейчас Россия на большее не способна.

Напомним:

Эстонияроссийско-украинская война
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