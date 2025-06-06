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У Зеленского рассчитывают на его встречу с Трампом на полях саммита G7

Мария ЕмецПятница, 6 июня 2025, 21:05
У Зеленского рассчитывают на его встречу с Трампом на полях саммита G7

В Офисе президента Украины надеются организовать встречу Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы семи 15-17 июня.

Источник: "Европейская правда", "Интерфакс-Украина", который цитирует главу ОП Андрея Ермака в эфире телемарафона

Детали: Ермак раскрыл, что визит в США украинской делегации во главе с первым вице-премьером Юлией Свириденко имел целью, в том числе, подготовку возможной встречи Зеленского и Трампа во время саммита Группы семи в Канаде.

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"Наш визит был подготовкой в том числе к, я думаю, встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Трампом на полях встречи G7 в Канаде, которая состоится уже через 10 дней. Это был один из важных шагов подготовки этого разговора", – сказал Андрей Ермак.

Предыдущая встреча Зеленского и Трампа состоялась в Ватикане 26 апреля, когда десятки мировых лидеров прибыли на похороны Папы Римского Франциска.

Также Ермак рассказал, что украинская делегация встретилась примерно с половиной членов Сената и главами ключевых комитетов обеих палат Конгресса США, объясняя позицию Украины по войне и санкциям против РФ.

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По его словам, в Конгрессе "есть четкое понимание" необходимости поддержки Украины.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский подтвердил, что имеет приглашение на саммит G7.

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ТрампЗеленский
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