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Трамп анонсировал встречу представителей США и Китая для обсуждения торговых противоречий

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 6 июня 2025, 22:45
Трамп анонсировал встречу представителей США и Китая для обсуждения торговых противоречий
Дональд Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу американских и китайских представителей на следующей неделе в Лондоне для обсуждения торговых противоречий.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал на Truth Social

Детали: По словам президента США, переговоры по двусторонней торговле с Китаем должны состояться в Лондоне в понедельник, 9 июня.

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Американскую сторону будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель США Джеймисон Грир.

"Встреча должна пройти очень хорошо", – прогнозирует Трамп.

В минувшую пятницу Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения о взаимном смягчении тарифов, заключенного в начале мая во время двусторонних торговых переговоров.

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Согласно этой договоренности, США должны были временно снизить тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на американский импорт со 125% до 10%. Стороны также договорились создать "механизм для продолжения обсуждений по экономическим и торговым отношениям".

На днях президент США провел беседу с лидером Китая Си Цзиньпином и заявил, что они договорились о дальнейших торговых переговорах и обменялись приглашениями на визит.

СШАТрампКитай
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