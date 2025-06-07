В Чернигове деблокировали из-под завалов тела двух работников предприятия, которое атаковала РФ
Суббота, 7 июня 2025, 00:10
В Чернигове спасатели деблокировали из-под завалов тела двух погибших на территории промышленного предприятия, которое ночью 6 июня атаковала российская армия.
Источник: ГСЧС Украины
Дословно: "Спасатели деблокировали из-под завалов тело на территории промышленного предприятия".
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Обновлено: В 22:16 ГСЧС сообщила о завершении аварийно-спасательных работ. Из-под завалов деблокировали тело второго погибшего.
Что предшествовало:
- Ночью 6 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Чернигову. Применили дроны-камикадзе "Герань-2", баллистическую ракету "Искандер-М" и крылатую ракету. В результате обстрела пострадали четыре человека, повреждена жилая инфраструктура, сообщалось, что под завалами могут быть люди