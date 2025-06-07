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США ввели новые санкции против "теневой банковской сети" Ирана

Олег Павлюк, Иван ДьяконовСуббота, 7 июня 2025, 02:15
США ввели новые санкции против теневой банковской сети Ирана
министр финансов США Скотт Бессент. Фото: Getty Images

Соединенные Штаты 6 июня объявили о новых санкциях против Ирана, которые касаются более 30 физических и юридических лиц, причастных к обходу финансовых ограничений.

Источник: Министерство финансов США, передает "Европейская правда"

Детали: В американском Минфине сказали, что речь идет о первом раунде санкций, направленных против теневой банковской инфраструктуры Ирана с тех пор, когда Дональд Трамп возобновил кампанию "максимального давления" на Тегеран.

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США считают, что эта сеть помогает Ирану финансировать свои ядерные и ракетные программы и поддерживать военизированные группировки по всему Ближнему Востоку.

Санкции охватывают граждан Ирана и некоторых организаций в Объединенных Арабских Эмиратах и Гонконге, причем по крайней мере две из них связаны с иранской государственной танкерной компанией.

Американское Министерство финансов утверждает, что подставные компании в составе сети ведут счета в разных валютах в разных банках, чтобы облегчить платежи подсанкционным иранским организациям, которые продают иранскую нефть.

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"Теневая банковская система Ирана является жизненно важным источником для режима, через который он получает доходы от продажи нефти, переводит деньги и финансирует свою дестабилизационную деятельность", – прокомментировал министр финансов США Скотт Бессент.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы усилил давление на Иран, введя несколько раундов санкций против его нефтяной промышленности и угрожая наказать иностранные компании, которые продолжают покупать иранскую нефть.

Это происходит на фоне усилий администрации Трампа по заключению соглашения с Тегераном, которое ограничило бы иранскую ядерную программу.

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