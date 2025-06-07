Харьков под массированной атакой: 40 взрывов, попадания в многоэтажку и предприятие, есть пострадавшие

В ночь на 7 июня российские оккупационные войска наносят по Харькову удары ракетами, дронами и КАБами. Зафиксированы попадания по многоэтажке и гражданскому предприятию. Есть информация о 10 пострадавших, среди них младенец. Бушуют пожары.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "В городе серия взрывов. В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание БПЛА типа "Шахед" в гражданское предприятие. В результате атаки возник мощный пожар".

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Детали: Впоследствии городской голова сообщил о еще одном попадании – в центральной части города.

По информации корреспондентов "Суспільне", в Харькове прогремело не менее 14 взрывов.

Обновлено в 03:54: Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о попадании шести российских БпЛА по территории гражданского предприятия.

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"Также "прилеты" зафиксированы в Основянском районе. По предварительной информации, есть пострадавшие", – сообщил Синегубов.

По сообщению "Суспільне, в городе за час прозвучало около 20 взрывов.

Прямая речь Терехова: "Харьков под массированной комбинированной атакой с воздуха. Более десяти "Шахедов" ударили по городу, есть предварительная информация о нескольких прилетах ракет и КАБов. Есть предварительные данные о пострадавших.

В Основянском районе зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. Есть пожар".

Обновлено в 04:12. По информации Синегубова пока известно о троих пострадавших в результате "прилетов" вражеского БпЛА в Основянском районе Харькова.

"Среди пострадавших 1,5-месячный ребенок", – сообщил Синегубов.

Прямая речь Терехова: "В жилом доме в центре города горят квартиры с 6-го по 9-й этаж. По предварительной информации, под завалами в квартирах находятся люди".

Обновлено в 04:40. По обновленной информации от городского головы, количество пострадавших возросло до шести.

По словам Терехова, Харьков переживает самую мощную атаку за все время полномасштабной войны.

Прямая речь Терехова: "По состоянию на эту минуту за полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов. Враг наносит удары одновременно ракетами, "Шахедами" и управляемыми авиабомбами".

Обновлено в 04:52. Количество пострадавших в результате российской атаки возросло до семи.

По данным Воздушных сил, атака российских БпЛА на Харьков продолжается.

Обновлено в 05:17. Синегубов сообщил, что в результате удара вражеского БпЛА по Киевскому району Харькова пострадали три человека.

По словам Терехова, один дрон попал в частный дом, другой – по территории высшего учебного заведения.