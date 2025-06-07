Массированная атака на Харьков: три человека погибли, 17 ранены, масштабные разрушения

В ночь на 7 июня российские войска нанесли массированный удар по Харькову с использованием дронов-камикадзе, управляемых авиабомб и ракет. В результате обстрела погибли два человека, еще 17 получили ранения, среди них – двое детей.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов

Детали: По словам Синегубова, враг атаковал город 53 беспилотниками типа "Шахед", четырьмя управляемыми авиационными бомбами и одной ракетой. Пострадали Киевский и Основянский районы Харькова.

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В Киевском районе россияне били по гражданскому предприятию.

Прямая речь Синегубова: "Предварительно, в результате попадания 40 БПЛА, 4 КАБ и 1 ракеты по территории гражданского предприятия вспыхнул пожар на площади 10 тысяч кв. м. Зафиксировано попадание в четыре здания цеха. Под завалами могут находиться люди.

Детали: В Основянском районе беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом. Огонь охватил 12 квартир на седьмом, восьмом и девятом этажах – общая площадь возгорания составила 600 кв. м. Из-под завалов спасатели достали женщину, которой оказывают медицинскую помощь. Кроме того, сгорели два автомобиля.

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Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

По информации городского головы, в результате российской атаки в Основянском районе погибли три человека, еще 17 получили ранения.

Прямая речь Терехова: "По предварительным данным, в результате террористического обстрела Харькова на данный момент зафиксировано повреждение 18 многоквартирных домов (в трех из них повреждены конструкции) и 13 частных домовладений".

Детали: Также на окраине Харькова в результате попадания трех "Шахедов" в заброшенное здание коровника и пяти БПЛА на открытую территорию – вспыхнул пожар.