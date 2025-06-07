Оккупанты обстреляли Херсон: убиты супруги, двое людей ранены, повреждены многоэтажки

В ночь на 7 июня российские войска обстреляли Херсон. В результате атаки погибли двое мирных жителей, еще двое получили ранения, повреждены жилые многоэтажки.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская ОВА

Прямая речь: "Под вражеским огнем оказались жилые дома – повреждены две многоэтажки. К сожалению, в результате обстрела погибла супружеская пара – 56-летний мужчина и 54-летняя женщина".

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Детали: Кроме того, утром российские войска нанесли удар с беспилотника по гражданскому автомобилю в Днепровском районе города. В результате атаки два человека получили ранения.

Дословно ОВА: "65-летний мужчина получил минно-взрывную травму, ранения головы, шеи, грудной клетки и предплечья. У 60-летней женщины – ранения руки и ключицы".