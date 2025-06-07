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Россия атаковала 215 БПЛА и ракетами - ВС

Роман ПетренкоСуббота, 7 июня 2025, 09:08
Россия атаковала 215 БПЛА и ракетами - ВС
"Шахед", иллюстративное Getty Images

В ночь на 7 июня противник атаковал 215 средствами воздушного нападения, из них, по данным Воздушных сил, было обезврежено 174.

Источник: Воздушные силы

Детали: ПС пишут, что оккупанты атаковали 206 БПЛА, двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и крылатой ракетой Искандер-К.

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Воздушные силы сообщают об обезвреживании 87 вражеских БпЛА типа Shahed, еще 80 - локационно потеряны/подавлены РЭБ. Также сбиты или "локационно потеряны" еще 6 ракет Х-59/69 и Искандер-К.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, еще в 7 локациях - падение обломков.

ПВОВоздушные силы ВСУ
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