В Донецкой области - снова более 10 гражданских ранеными и убитыми

За 6 июня россияне убили 2 жителей Донетчины, в Покровске и Мирнограде, а также 9 ранили.

Источник: Донецкая ОВА

Детали: В частности, в Покровске также 1 человек ранен.

Реклама:

Уточняется, что в Мирнограде кроме погибшей еще 5 раненых, повреждено 13 зданий.

В Новом Донбассе Добропольской громады ранен 1 человек, повреждено авто.

Еще один человек получил ранения в Северске.

РЕКЛАМА:

Кроме того, в Константиновке ранен 1 человек, повреждены 13 зданий и авто.