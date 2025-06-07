В Донецкой области - снова более 10 гражданских ранеными и убитыми
Суббота, 7 июня 2025, 10:22
За 6 июня россияне убили 2 жителей Донетчины, в Покровске и Мирнограде, а также 9 ранили.
Источник: Донецкая ОВА
Детали: В частности, в Покровске также 1 человек ранен.
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Уточняется, что в Мирнограде кроме погибшей еще 5 раненых, повреждено 13 зданий.
В Новом Донбассе Добропольской громады ранен 1 человек, повреждено авто.
Еще один человек получил ранения в Северске.
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Кроме того, в Константиновке ранен 1 человек, повреждены 13 зданий и авто.