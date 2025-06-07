Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Донецкой области - снова более 10 гражданских ранеными и убитыми

Роман ПетренкоСуббота, 7 июня 2025, 10:22
В Донецкой области - снова более 10 гражданских ранеными и убитыми
все фото: донецкая ова

За 6 июня россияне убили 2 жителей Донетчины, в Покровске и Мирнограде, а также 9 ранили.

Источник: Донецкая ОВА

Детали: В частности, в Покровске также 1 человек ранен.

Реклама:

Уточняется, что в Мирнограде кроме погибшей еще 5 раненых, повреждено 13 зданий.

В Новом Донбассе Добропольской громады ранен 1 человек, повреждено авто.

 

Еще один человек получил ранения в Северске.

РЕКЛАМА:

Кроме того, в Константиновке ранен 1 человек, повреждены 13 зданий и авто.

Донецкая областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоССО в Курской области уничтожили группу россиян, которые направлялись на Сумщину
Над Россией сбили истребитель Су-35
Зеленский об операции "Паутина": Я хотел использовать только наше оружие
фотоМассированная атака на Харьков: три человека погибли, 17 ранены, масштабные разрушения
Трамп заявил, что Украина сама спровоцировала российские удары
Более 50 боев произошло за сутки на Покровском направлении – Генштаб
Все новости...
Донецкая область
Россияне поливают огнем Донецкую область: убили одного и ранили 8 мирных жителей
Россияне попали бомбой по жилым домам в Родинском на Донетчине: 4 пострадавших
Враг ударил дронами по частному сектору и в самый центр Краматорска
Последние новости
12:08
видеоИз киевской квартиры волонтеры забрали дикого волка: он жил там два года
12:03
В Северной Корее несколько часов не работал интернет
11:58
колонкаНе абсолютный Hi-Tech: сугубо спортивная история Василия Ломаченко
11:55
видеоВоздушные силы показали, как пылает уничтоженный Су-35 врага
11:48
Из-за тарифов Трампа Германия может потерять 90 тысяч рабочих мест
11:34
видеоССО в Курской области уничтожили группу россиян, которые направлялись на Сумщину
11:22
В "Нафтогазе" презентовали нового главу "Газсетей"
11:11
Над Россией сбили истребитель Су-35
10:48
Зеленский отреагировал на слова Трампа: Мы с Путиным не дети в парке, он – убийца
10:23
Чудеса футбола по-канадски: сильнейшая в истории сборная, звезды-иммигранты и чемпионат, где много украинцев
Все новости...
Реклама:
Реклама: